https://static.news.ru/photo/69d733ce-dbf5-11e9-85c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных. Об этом говорится в официальном заявлении соцсети.

В компании уточнили, часть из остановленных приложений находилась в тестовом режиме. В некоторых случаях Facebook их полностью блокировал.

Это может произойти по ряду причин, включая ненадлежащий обмен данными, полученными от нас, предоставление доступа к общедоступным данным без защиты личных данных пользователей или что-то еще, что явно нарушает нашу политику​, — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что расследование до сих пор продолжается. Проверке предшествовал крупный скандал, связанный с передачей данных пользователей уже несуществующей британской консалтинговой фирме Cambridge Analytica.

Как писал News.ru, в Госдуме готовят поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google понесли ответственность за нарушение российских законов. Ранее сообщалось, что американские компании на своих сайтах допустили призывы к участию в несогласованных властями митингах. А также в день голосования площадки активно использовались для размещения агитационных и политических материалов.