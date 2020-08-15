Загитова определилась с выбором профессии после ухода из спорта

https://static.news.ru/photo/c6d166cc-de96-11ea-832e-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алина Загитова уже решила, чем будет заниматься после того, как покинет спорт. Олимпийская чемпионка будет учиться в РАНХиГС.

Загитова подала документы на журфак по специальность «Продюсирование и культурная политика», учиться она будет платно и очно. По словам фигуристки, ей близка спортивная журналистика.

Я же понимаю, что мы не просто так катаемся на льду и добиваемся результатов — мы мотивируем ребят в России. Мы представляем нашу страну на мировой спортивной арене. По нам судят о нашей стране, — цитирует Загитову пресс-служба академии.

На первых порах спортсменка будет совмещать тренировки и учёбу. В будущем она мечтает вести спортивные программы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной страны по гольфу Игорем Ивашиным. Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова пока приостановила соревновательную деятельность, однако по-прежнему продолжает тренировки и входит в состав сборной.