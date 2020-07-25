Загитова провела тренировку по гольфу

Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова пока приостановила соревновательную деятельность, однако по-прежнему продолжает тренировки и входит в состав сборной.
Как писал NEWS.ru, Загитова — единственная в России и вторая в мире (после Ким Ён А) фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Ей также неоднократно покорялись мировые рекорды. Она набирала рекордное количество очков как по старой, так и по новой системе судейства (старая система судейства существовала до 2018 года). Её любят и поддерживают фанаты по всему миру. И уровень поддержки зачастую настолько велик, что стоит произойти какой-то резонансной истории, в которой хоть как-то задеваются права спортсменки (как в случае с Ice Skating Awards), болельщики тут же яростно вступаются за свою любимицу.