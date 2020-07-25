Загитова провела тренировку по гольфу

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Ранее выступавший за московский ЦСКА бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон заявил, что не против завершения своей пятилетней, до 40 лет, карьеры в петербургском «Зените». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Я не против в «Зените» завершить карьеру и хочу, чтобы болельщики запомнили меня не за то, чего я добился до этого, а за то, чего добьюсь с «Зенитом». Для меня...