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Ягудин призвал «не хоронить» Загитову раньше времени

10:49, 28 октября 2020 66
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не нужно раньше времени думать, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернётся в большой спорт, заявил её коллега Алексей Ягудин.

Не стоит хоронить раньше времени действующую спортсменку — Алина сама в состоянии принять решение, — сказал Ягудин в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что история спорта знает много примеров ранних уходов прославленных атлетов, так и триумфальных возвращений после паузы.

Ранее NEWS.ru писал, что Загитова не попала в список 25 величайших фигуристок в истории. Атлетка стала триумфатором Игр-2018, чемпионатов мира и Европы и серии Гран-при.

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