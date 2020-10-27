Ягудин призвал «не хоронить» Загитову раньше времени

Не нужно раньше времени думать, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернётся в большой спорт, заявил её коллега Алексей Ягудин.
Не стоит хоронить раньше времени действующую спортсменку — Алина сама в состоянии принять решение, — сказал Ягудин в интервью
порталуTeleprogramma.pro.
Олимпийский чемпион подчеркнул, что история спорта знает много примеров ранних уходов прославленных атлетов, так и триумфальных возвращений после паузы.
Ранее NEWS.ru писал, что Загитова не попала в список 25 величайших фигуристок в истории. Атлетка стала триумфатором Игр-2018, чемпионатов мира и Европы и серии Гран-при.