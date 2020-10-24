Загитова не попала в топ-25 величайших фигуристов в истории

https://static.news.ru/photo/27c0e92e-1797-11eb-8c02-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская спортсменка Алина Загитова, олимпийская чемпионка, победительница первенств мира и Европы, а также финалистка Гран-при, не попала в топ-25 величайших фигуристок в истории.

Перечень составили специалисты из Штатов. Первым в списке указан американский фигурист итальянского происхождения Брайан Бойтано. Замыкает перечень уроженка США Кристи Ямагучи.

Из российских спортсменов в список попали Артур Дмитриев, Евгений Плющенко, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Ирина Роднина и Евгения Медведева. А Загитова, приостановившая карьеру в конце 2019 года, осталась вне топ-25. Список составили авторы портала Yardbarker.

Как ранее передавал NEWS.ru, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев убеждён, что олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова не планирует возвращаться в большой спорт.