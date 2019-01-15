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Турки захотели футболиста сборной России

Фёдор Кудряшов Сергей Булкин/News.ru

Фёдор Кудряшов

спорт [ версия для печати ]

Турецкий «Фенербахче» может предложить контракт российскому футболисту Фёдору Кудряшову.

Как сообщает Fotospor, 31-летний футболист может подписать соглашение с турецким клубом сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год. Ранее Кудряшов и казанский «Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Защитник пришёл в «Рубин» в 2017 году. В текущем сезоне он вышел на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями. Ранее Кудряшов защищал цвета «Ростова», «Ахмата», «Краснодара», «Спартака» и «Томи». Также Кудряшов неоднократно вызывался в сборную России, в том числе на чемпионат мира — 2018 и игры Лиги наций. Всего за национальную команду он провёл 9 матчей.

После 17 туров чемпионата Турции «Фенербахче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Клуб со дна турецкой лиги отказался от игрока сборной РФ, сообщал News.ru.


#футбол #ФедорКудряшов #ФКФенербахче
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