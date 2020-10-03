Тренер БК «Барселона» заразился коронавирусом после матча с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/88da6b7c-056d-11eb-97b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция обнаружена у главного тренера баскетбольного клуба «Барселона» Шарунаса Ясикявичюса и его помощника Дарюса Масколюнаса. Об этом сообщает сайт каталонского клуба.

Оба специалиста ушли на самоизоляцию. Инфекция протекает у них без симптомов.

@FCBBasket head coach Sarunas Jasikevicius and his assistant Darius Maskoliunas have both tested positive for Covid-19 in the latest PCR tests — BarÃ§a Basket (@FCBbasket) October 3, 2020

1 октября в рамках первого тура Евролиги «Барселона» принимала ЦСКА. Каталонский клуб одержал победу со счётом 76:66.

44-летний литовский тренер возглавляет «Барселону» с июля 2020 году. Он пришёл в команду вместо сербского специалиста Светислава Пешича. Контракт с Ясикявичюсом рассчитан на четыре года.

Как игрок литовский специалист выступал за «Барселону» с 2000-го по 2003 год и с 201-го по 2013-й. В составе клуба он выигрывал Евролигу, был победителем двух чемпионатов Испании и завоевал три национальных Кубка.

NEWS.ru писал, что «Химки» стартовали в Евролиге с поражения от греческого «Панатинаикоса». Игра закончилась со счётом 76:78.