Тренер БК «Барселона» заразился коронавирусом после матча с ЦСКА

1 октября в рамках первого тура Евролиги «Барселона» принимала ЦСКА. Каталонский клуб одержал победу со счётом 76:66.
44-летний литовский тренер возглавляет «Барселону» с июля 2020 году. Он пришёл в команду вместо сербского специалиста Светислава Пешича. Контракт с Ясикявичюсом рассчитан на четыре года.
Как игрок литовский специалист выступал за «Барселону» с 2000-го по 2003 год и с 201-го по 2013-й. В составе клуба он выигрывал Евролигу, был победителем двух чемпионатов Испании и завоевал три национальных Кубка.
NEWS.ru писал, что «Химки» стартовали в Евролиге с поражения от греческого «Панатинаикоса». Игра закончилась со счётом 76:78.