Страшный завал в Сочи поссорил Вяльбе, Губерниева и тренеров: что случилось

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Елена Вяльбе, Дмитрий Губерниев

Массовый завал лыжниц, произошедший 8 марта на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», привел к громкому скандалу. После ЧП на Спартакиаде спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и старший тренер сборной России Егор Сорин обменялись взаимными оскорблениями. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Сочи

8 марта на соревнованиях в селе Эстосадок в Сочи в рамках зимней Спартакиады учащихся произошел массовый завал на трассе во время женского лыжного масс-старта на 10 километров. Согласно официальному протоколу, финишировать не смогли по меньшей мере 14 участниц заезда.

Почему лыжницы попали в завал

Гонка проходила в условиях сильного тумана, поэтому видимость и состояние трассы были катастрофически плохими. Ухудшение погодных условий привело к столкновениям между лыжницами во время спуска на скоростном участке. В пресс-службе Минспорта заявили, что «обстоятельства произошедшего проанализируют и будут приняты соответствующие меры».

Позиция официальных лиц заключается в том, что туман спустился на трассу внезапно. Тем не менее Telegram-канал Readovka сообщил, что синоптики заранее предупредили организаторов лыжной гонки о плохой погоде, но те проигнорировали опасность.

Некоторые спортсменки, попавшие в завал, получили серьезные травмы. Вяльбе заявила, что как минимум 17 лыжниц были госпитализированы. Несмотря на большое количество пострадавших, организаторы не остановили гонку и довели ее до конца. Когда более десяти спортсменок лежали на трассе с травмами, другие лыжницы уходили на второй круг.

Президент ФЛГР сообщила, что она изначально «не увидела» опасности для спортсменок, участвующих в соревнованиях. Затем Вяльбе заявила, что в завале виноваты исключительно лыжницы.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Какими оказались последствия завала

Губерниев рассказал в своем Telegram-канале, что три спортсменки получили черепно-мозговые травмы, две — открытые переломы ног. Врачи выявили у других участниц соревнований переломы пальцев рук и кистей.

Позже Губерниев сообщил, что прокуратура Адлерского района города Сочи организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц. Телеведущий добавил, что это дело будет находиться на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Более того, Губерниев назвал «преступниками» работников Минспорта, рейс-директора Игоря Беломестнова и Вяльбе.

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова высказалась в поддержку комментатора, подчеркнув, что трасса в комплексе «Лаура» создавалась для участников Олимпиады, а не для выступления детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Спортсменки хотели перенести гонку

Спортсменки, принимавшие участие в гонке, отметили, что организаторы были обязаны перенести старт из-за «нулевой видимости». Это мнение высказали Мария Русаловская, Марья Шемякина и Дарья Ермакова.

«У меня просто нет слов. Трасса вся разбитая. Мы падали одна за другой. Кому-то повезло, кто-то успел проскочить. Утром был сильный туман. Когда я ехала по трассе, я не видела никого. На старте я уже чувствовала, что что-то пойдет не так. Надеюсь, накажут за такое», — заявила Русаловская.

«Чуваки. Вот я говорила про погоду? Вот вам и погодка», — написала Ермакова в соцсети, опубликовав фото с травмами.

Завал вызвал публичный скандал

11 марта Сорин поддержал Вяльбе, подчеркнув, что не стоит искать виноватых в произошедшем. По его словам, организаторы гонки сделают выводы, чтобы обеспечить безопасность лыжниц.

«Лыжные гонки — суровый вид спорта, травмы, нагрузки на грани возможного. Падения на спусках — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому всех прошу не искать виноватых, люди, отвечающие за проведения данных соревнований, сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов, особенно молодых. Здоровья и быстрейшего восстановления всем пострадавшим лыжницам», — написал Сорин в Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Вяльбе

Такая позиция тренера вызвала гнев у Губерниева, раскритиковавшего официальных лиц. Он сказал, что представители лыжной федерации, тренеры, а также спортсмены молчат или несут откровенный бред.

«Сегодня мы вообще не услышали слов сочувствия. Высказалась только Ника Степанова. И все это просто чудовищно. Боль детей, юных лыжников и их родителей абсолютно всем в мире российских лыжных гонок по барабану», — написал Губерниев.

Досталось от комментатора и Сорину: «Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?»

В ответ Сорин заявил, что нужно дождаться окончания официальной проверки. При этом он отметил, что «Губерниев — мерзавец».

«Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и Спартакиады в целом, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — ответил Сорин Губерниеву в чате Telegram-канала своей группы.

Не остался в стороне и спортивный комментатор Василий Уткин. Он раскритиковал Вяльбе, назвав ее «дурой».

«Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Василий Уткин

Какие странности были в протоколе гонки

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что в протоколе о результатах гонки с общего старта среди несовершеннолетних лыжниц стоит фамилия президента Федерации лыжных гонок Москвы (ФЛГМ) Вячеслава Веденина — младшего. 8 марта он находился на турнире в Красногорске.

Организаторы объяснили это тем, что Веденин курировал гонку дистанционно. Но в таком случае возникает ряд вопросов. Мог ли он оценить уровень опасности трассы в тот день и соответствие погодных условий проведению гонки? Мог ли Веденин определить готовность конкретных спортсменок к заезду в сложных погодных условиях? Эти вопросы пока остаются без ответа.

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