Прокуратура заинтересовалась инцидентом с травмированными лыжницами в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура инициировала проверку по факту массового травмирования участниц лыжной гонки на горном курорте «Лаура» в Сочи, передает ТАСС. В результате массового падения пострадали по меньшей мере 18 спортсменок. Причиной падения называют неблагоприятные погодные условия, гонка проходила при сгустившемся тумане. Сейчас в этом районе идет снежная буря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени тяжести участники спортивных мероприятий. В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц, — заявили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал Readovka, одна из лыжниц проткнула колено палкой и сильно ушибла плечо. Еще одна девушка получила сильную травму головы. Некоторые участницы при падении получили перелом рук. Канал уточняет, что из 18 пострадавших госпитализировали девять человек.

О происшествии в Сочи стало известно 8 марта. Гонка состоялась в селе Эстосадок. Сообщалось, что во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате чего гонку не смогли завершить 14 участниц забега.

В СМИ отметили, что синоптики предупреждали о плохих погодных условиях, однако организаторы спортивного мероприятия отказались отменять гонку. В результате лыжницы потеряли управление на скоростном спуске. После происшествия мужскую гонку решили перенести на следующий день.