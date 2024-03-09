Завал лыжниц на Спартакиаде: что известно 9 марта, причины, пострадавшие

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В Федерации лыжных гонок России выдвинули свою версию завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи, когда в результате инцидента пострадали 18 спортсменок. Что известно о происшествии, какие причины, что сказали Елена Вяльбе, Василий Уткин и участницы инцидента?

Что заявили об инциденте в Федерации лыжных гонок

Завал лыжниц на Всероссийской спартакиаде учащихся на горном курорте «Лаура» в Сочи произошел из-за испуга спортсменок. Об этом заявили в Федерации лыжных гонок России. По словам представителей организации, участниц гонки могли напугать «громкие предупреждения тренеров».

«Когда первые лыжницы проезжали этот участок, одна вторую накатила и решила тормозиться. И в этот момент не справилась, врезалась. <...> И как только первое падение произошло, тренеры на трассе начали кричать, предупреждать. И этот крик мог повлиять на спортсменок, испугать», — заявили в федерации.

Инцидент произошел 8 марта. Во время старта лыжниц случился массовый завал спортсменок — некоторые участницы упали, спускаясь с горы, а другие из-за плохой видимости въехали в них.

По данным Telegram-канала Readovka, причиной стали плохие погодные условия. Накануне в регионе наблюдалась сильная снежная буря. Источник уточнял, что, несмотря на предупреждения синоптиков, организаторы спортивного мероприятия не стали отменять женскую гонку. В итоге лыжницы угодили в завал на скоростном спуске, некоторые из них получили серьезные травмы. Telegram-канал добавил, что после ЧП на трассе старт мужчин перенесли на 9 марта.

Как сообщалось, в результате инцидента пострадали 18 спортсменок, 9 из которых потребовалась госпитализация. Сейчас одна из девушек все еще находится в больнице. Остальные пострадавшие уже вернулись в гостиницу.

По факту массового травмирования участниц лыжной гонки прокуратура инициировала проверку.

Почему не отменили женскую гонку

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что изначально не было никаких оснований для переноса женской лыжной гонки в Сочи. По ее словам, соревнования переносят в случае, если появляется какая-либо опасность.

«Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было», — сказала она.

По мнению Вяльбе, в инциденте виноват низкий уровень подготовки спортсменок. Она отметила, что лыжницы оказались «не готовы к такой трассе».

«Ничего страшного, господи. Что, первый раз это в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — сказала Вяльбе «Спорт-Экспрессу».

Комментируя эти слова, спортивный комментатор и журналист Василий Уткин раскритиковал Вяльбе, усомнившись в том, что она может руководить федерацией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — считает он.

Что рассказали участницы массового завала лыжниц

Лыжница Арина Максимова, которая получила переломы во время массового завала на Спартакиаде, заявила, что ей было страшно. После происшествия девушка провела в больнице около 5 часов.

«На том спуске можно разогнаться до 80 км/ч? Да, там ужас. Очень страшно. Мне нанесли шину и вкололи «обезбол». Потом уже повезли в больницу. Сделали все быстро: КТ, операцию. Была в больнице часов 5», — приводит заявление Максимовой телеканал «Матч ТВ».

По словам спортсменки Надежды Игнатенко, на склоне еще 6 марта «была очень сильная каша» и все падали. На следующий день спуск проверили и привели в порядок, после чего страх пропал, отмечает девушка.

Однако на масстарте была плохая видимость. Кто-то из девушек затормозил, но не получилось из-за большой скорости. Все стали врезаться друг в друга — «начался ужас», рассказывает Игнатенко.

«У меня, слава богу, все хорошо. После финиша в медпункте врачи осмотрели, небольшое растяжение, обработали заморозкой, потом тренеры дали мазь. Все отлично сейчас», — сообщила лыжница РЕН ТВ.

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