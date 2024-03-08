На видео попал массовый завал российских лыжниц на Спартакиаде Появилось видео массового завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На зимней Спартакиаде в Сочи во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате чего гонку не смогли завершить 14 участниц забега. По данным Telegram-канала Readovka, причиной стали плохие погодные условия — сейчас в регионе наблюдается сильная снежная буря.

Канал отмечает, что, несмотря на предупреждения синоптиков, организаторы спортивного мероприятия не стали отменять женскую гонку. В итоге лыжницы угодили в завал на скоростном спуске, некоторые из них получили серьезные травмы. Telegram-канал уточнил, что после ЧП на трассе старт мужчин все-таки перенесли на завтра.

Ранее на Всероссийской спартакиаде, проходившей в Златоусте Челябинской области, произошла массовая драка с участием зрителей и Деда Мороза во время соревнований по биатлону. Сообщается, что драка могла произойти из-за того, что зрители не смогли поделить дорогу при выходе со стадиона.

До этого сообщалось, что команда биатлонистов из Республики Башкортостан, занявшая третье место в Спартакиаде, решила передать свои медали спортсменам из Белоруссии. Последние выступали вне зачета, но показали более хорошие результаты, чем сборная из Башкирии.