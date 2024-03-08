Две лыжницы получили серьезные травмы во время завала на Спартакиаде Вяльбе: две лыжницы получили травмы при завале на Спартакиаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две лыжницы получили серьезные травмы при массовом завале на Спартакиаде учащихся, сообщила «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Инцидент произошел на дистанции 10 километров, пострадавших госпитализировали.

Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице, — сказала Вяльбе.

Гонка состоялась в селе Эстосадок в Сочи. Из-за массового завала участниц 14 спортсменок не пришли к финишу.

Ранее Вяльбе сообщила изданию «Спорт-экспресс», что в больницу могли попасть более девяти лыжниц. На тот момент она не находилась в больнице и не могла сообщить точное число пострадавших. По ее словам, у большинства из них ушибы, но есть те, кто сломал запястья.

Лыжница Дарья Ермакова, выступавшая в гонке за Томскую область, опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с травмами. На снимках девушка с перебинтованной головой и ссадинами на лице.

Гонка прошла удачно, ставлю 10 из 10, — написала спортсменка.

В середине февраля Вяльбе заявила, что зимняя Спартакиада по уровню организации не уступает чемпионату мира и Олимпийским играм. По ее словам, иностранцы завидуют тому, как в России проходят соревнования.