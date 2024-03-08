Вяльбе объяснила, почему не перенесли заезд лыжниц на Спартакиаде Вяльбе: причин для переноса лыжной гонки в Сочи не было

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изначально не было никаких причин для переноса женской лыжной гонки в рамках Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой произошло массовое падение спортсменок, заявила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По ее словам, соревнования переносят в случае, если появляется какая-либо опасность.

Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было, — сказала она.

О происшествии в Сочи стало известно 8 марта. Гонка состоялась в селе Эстосадок. Сообщалось, что во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате чего гонку не смогли завершить 14 участниц забега. По предварительной информации, причиной стали плохие погодные условия — сейчас в регионе наблюдается сильная снежная буря.

В СМИ отметили, что синоптики сообщали о плохих погодных условиях, однако организаторы спортивного мероприятия отказались отменять гонку. В результате лыжницы потеряли управление на скоростном спуске. После происшествия мужскую гонку решили перенести на 9 марта.

До этого президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщала, что серьезные травмы получили две лыжницы. Инцидент произошел на дистанции 10 километров, пострадавших госпитализировали, уточнила она.