Стало известно об увеличении числа пострадавших лыжниц в Сочи «112»: число пострадавших среди лыжниц в Сочи увеличилось до 18

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество лыжниц, пострадавших при массовом падении на зимней Спартакиаде в Сочи, увеличилось до 18, сообщил Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах одна из девушек показывает переломанные лыжи. Также видно, что к месту происшествия подъехала скорая помощь, пострадавших увозят на носилках.

О происшествии в Сочи стало известно 8 марта. Гонка состоялась в селе Эстосадок. Сообщалось, что во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате чего гонку не смогли завершить 14 участниц забега. По предварительной информации, причиной стали плохие погодные условия — сейчас в регионе наблюдается сильная снежная буря.

В СМИ отметили, что синоптики сообщали о плохих погодных условиях, однако организаторы спортивного мероприятия отказались отменять гонку. В результате лыжницы потеряли управление на скоростном спуске. После происшествия мужскую гонку решили перенести на 9 марта.

До этого президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщала, что серьезные травмы получили две лыжницы. Инцидент произошел на дистанции 10 километров, пострадавших госпитализировали, уточнила она.