Стало известно, соответствовали ли условия регламенту лыжной гонки в Сочи Беломестнов: погодные условия не противоречили регламенту гонки в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погодные условия соответствовали регламенту лыжной гонки в рамках Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой произошло массовое падение спортсменок, заявил технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов. По его словам, которые цитирует ТАСС, во время соревнования объект находился в зоне густой облачности.

Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам. С 7 до 9 часов утра прошел сильный заряд снега, который полностью засыпал лыжню плотным слоем. Во время соревнований снег не шел, но объект находился в зоне густой переменной облачности, — сказал Беломестнов.

Также он добавил, что в основном пострадавшие получили ушибы, точное количество потерпевших спортсменок станет известно к концу дня. По словам Беломестнова, две девушки получили серьезные травмы: одной диагностировали перелом предплечья, второй — травму головы.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что изначально не было никаких причин для переноса гонки. Она объяснила, что соревнования переносят в случае, если появляется какая-либо опасность, но ее не было.

О происшествии в Сочи стало известно 8 марта. Гонка состоялась в селе Эстосадок. Сообщалось, что во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате чего гонку не смогли завершить 14 участниц забега.