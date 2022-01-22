Сидельников считает, что Уайт повёл себя некрасиво по отношению к Нганну

Сидельников считает, что Уайт повёл себя некрасиво по отношению к НганнуКирилл Сидельников: Дана Уайт поступил некрасиво по отношению к Фрэнсису Нганну
Российский тяжеловес Кирилл Сидельников выразил своё отношение к поступку президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даты Уайта, который не поздравил чемпиона Фрэнсиса Нганну после победы над Сирилом Ганом. Глава UFC не вышел в октагон, чтобы после победы Нганну надеть на победителя чемпионский пояс.
Со стороны Уайта это некрасиво. Во всех организациях есть традиция, когда глава выходит в клетку после чемпионского боя и надевает пояс на победителя. Уайт показал неприязнь к Нганну, но делать это нужно было не в октагоне, а за его пределами. На пресс-конференции или где-то ещё, а он даже не пришёл на пресс-конференцию. В этом проявляется человеческое отношение. Гонорары в UFC хорошие, но по-человечески некрасивый поступок для главы и прародителя организации, — сказал Сидельников корреспонденту NEWS.ru.
Ранее в США завершился турнир UFC 270. В главном событии вечера чемпион организации Франсис Нганну одолел временного чемпиона Сирила Гана. Победа действующему обладателю титула досталась единогласным судейским решением