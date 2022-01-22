Сидельников считает, что Уайт повёл себя некрасиво по отношению к Нганну

Со стороны Уайта это некрасиво. Во всех организациях есть традиция, когда глава выходит в клетку после чемпионского боя и надевает пояс на победителя. Уайт показал неприязнь к Нганну, но делать это нужно было не в октагоне, а за его пределами. На пресс-конференции или где-то ещё, а он даже не пришёл на пресс-конференцию. В этом проявляется человеческое отношение. Гонорары в UFC хорошие, но по-человечески некрасивый поступок для главы и прародителя организации, — сказал Сидельников корреспонденту NEWS.ru.