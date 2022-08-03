«Считает всех конкурентами»: олимпийская чемпионка о Шараповой вне корта Олимпийская чемпионка Макарова рассказала о закрытости Шараповой

Фото: vk.com/maria_we_love_you

Мария Шарапова

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной Екатерина Макарова в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала о личном опыте общения с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой. По ее словам, вне корта Шарапова довольно закрытая и мало с кем общается.

Она (Шарапова – NEWS.ru) в принципе мало общается, хоть мы были вместе в команде на Кубке Федерации, но она довольно закрытая и как-то считает всех своими конкурентами, поэтому мало общается, — сказала Макарова.

Она отметила, что в последний раз общалась с Шараповой на турнире в Китае, где теннисистки сыграли друг против друга.

Также Макарова назвала лучшего теннисиста мира. По ее мнению, им является россиянин Даниил Медведев, занимающий первое место в рейтинге ATP. Макарова призналась, что давно знает Медведева и видела, как он тренировался, еще будучи юниором.

Ранее бывшая первая ракетка мира Шарапова стала мамой. Спортсменка объявила об этом в соцсетях и выложила фото с ребёнком, его назвали Теодор.

О том, что Шарапова решила завершить спортивную карьеру, стало известно в 2020 году. К тому моменту она успела завоевать 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В ее копилке — пять трофеев с «Шлемов» и один — с Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде в 2004 году. Кроме того, она успела завоевать еще некоторые награды, в том числе серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года.