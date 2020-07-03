Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

https://static.news.ru/photo/dd863c10-bd3c-11ea-a09c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин был знаком с отцом Хабиба Нурмагомедова. В сентябре 2019 года он встретился с ними в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой. Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб защитил чемпионский титул, уточняет РИА Новости.

Ранее глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов рассказал о похоронах отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. По его словам, мужчину могут похоронить ночью 3 июля.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.