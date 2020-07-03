Отца Нурмагомедова могут похоронить сегодня ночью

Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов рассказал о похоронах отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. По его словам, мужчину могут похоронить ночью 3 июля.
Он отметил, что, согласно предварительной информации, спортсмен умер от последствий коронавируса,
Я сам тоже собираюсь на похороны, много людей из его родного села Сильди, да и всего Цумадинского района, собираются, так как это большое горе для всего Дагестана, — подчеркнул он.
Политик отметил, что у мусульман принято хоронить тело человека как можно быстрее.
Пусть Всевышний помилует его душу, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев рассказал как уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова отразится на карьере его сына.
О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен