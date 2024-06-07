Перехода в ПСЖ не будет? Лучшего вратаря РФ Сафонова не выпускают из страны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Матвей Сафонов

СМИ сообщили, что вратарю «Краснодара» и сборной России по футболу Матвею Сафонову установили запрет на выезд из России. Что случилось, может ли сорваться трансфер игрока во французский ПСЖ?

Почему Сафонов не сможет покинуть Россию

По данным Telegram-канала Baza, Сафонову установлен запрет на выезд из России из-за долга в 60 млн рублей. Как сообщает источник, соответствующее решение было принято судебными приставами 6 июня, а его причина — неуплаченные футболистом алименты.

«В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в 2023 году. Суд обязал Сафонова выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 14 млн рублей, однако затем произошел перерасчет, по которому Сафонов должен уже 60 млн», — отмечается в публикации Baza.

Согласно информации Telegram-канала Mash, к настоящему времени голкипер «Краснодара» выплатил бывшей супруге 8 млн рублей.

Где сейчас Сафонов

В настоящий момент Сафонов находится в Белоруссии. 7 июня в Минске состоится товарищеский матч между сборными Белоруссии и России, а сам голкипер может принять участие в этой игре.

«В случае возвращения в Россию выехать из страны он больше не сможет до снятия запрета. При этом удастся ли ему выехать в другую страну из Белоруссии — неизвестно», — сообщает Baza.

Поединок между Белоруссией и Россией начнется в 20:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Трансфер Сафонова в ПСЖ сорвется?

Как передает Mash, если Сафонов вернется из Минска в Россию, то трансфер голкипера во французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) может не состояться. Как уточняет источник, футболист не сможет покинуть Россию, пока не погасит весь долг перед бывшей супругой.

При этом Сафонов может отправиться во Францию из Белоруссии, так как ограничения действуют только на территории РФ.

«Сегодня вратарь играет в Минске. Если он вернется обратно в Россию, то не сможет покинуть страну, пока не погасит весь долг. При этом футболист может выехать из Белоруссии во Францию (ограничения действуют только на территории РФ)», — сообщает Mash.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Матвей Сафонов

Что известно об отношениях Сафонова с бывшей супругой

Baza пишет, что недавно голкипер сборной России написал заявление в полицию на экс-супругу, обвинив ее в краже денег со своей карты. По словам спортсмена, это произошло несколько лет назад.

«Сафонов подал заявление в конце мая. Он рассказал полицейским, что еще в 2021 году, когда они с женой Анастасией были в браке, она якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. Женщина заявляет, что эти деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке. После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки потребовали немедленно приехать в Краснодар, иначе в Москве ее могут задержать», — сообщает Telegram-канал.

Семья Анастасии при этом подозревает, что заявлением в полицию Сафонов хотел «напугать» бывшую жену, чтобы не платить алименты, добавляет Baza. Источник подчеркивает, что уголовное дело на данный момент не возбуждено.

Что известно о переходе Сафонова в ПСЖ

30 мая инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, а «Краснодар» установит свой трансферный рекорд по продаже игрока и суммарно получит 20 млн евро с учетом бонусов.

6 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов, которого признали лучшим вратарем сезона-2023/24 на церемонии награждения «Герои РПЛ», прошел медосмотр в ПСЖ. По словам наставника национальной команды, подписание контракта должно состояться в ближайшие дни.

«Перекинулись парой фраз. Все нормально, все хорошо, все точно — прошел медосмотр. Подписание, видимо, должно состояться на днях. Все, что я знаю», — сказал Карпин.

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