Ветеран «Спартака» раскрыл нюанс выбора Сафонова в качестве вратаря «ПСЖ» Ветеран «Спартака» Кавазашвили: вратарь Сафонов обладает прекрасной реакцией

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Матвей Сафонов

Выбор вратаря в футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») мог пасть на российского спортсмена Матвея Сафонова, так как голкипер обладает прекрасной реакцией, считает экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Бывший футболист уточнил, что Сафонов отлично справляется, когда нужно играть в ответственных матчах в основном составе.

У него замечательные качества в плане подготовки, реакции, игры в ответственных матчах в основном составе. Единственный недостаток, то, что у него есть от советской школы вратарей, — постоянные выходы на верховые мячи. Вратарь должен играть согласованно со своими защитниками, это его плацдарм. Вратарь, как говорится, должен стоять на стреме, — пояснил экс-футболист.

Ветеран «Спартака» отметил, что вратарь должен заранее предугадывать направление мяча, когда рядом идут соперники. В таких ситуациях необходимо выбивать его кулаком, подчеркнул Кавазашвили. По его словам, Сафонову нужно проработать выходы из ворот.

Еще момент, когда в играх за «Краснодар» и сборную происходит перепасовка с защитниками внутри штрафной площадки под прессингом двух налетающих соперников. Это придумали в Европе. Наши тренеры никогда такого не делали. Лично мне это страшно не нравится, потому что это нервирует команду. Если Сафонов исключит эти моменты, то будет очень сильным вратарем, — заключил экс-футболист.

Кавазашвили ранее заявил, что Сафонову есть смысл переходить в «ПСЖ» только в качестве основного игрока. Ветеран «Спартака» уточнил, что французский клуб приглашает вратаря за €20 млн. По его мнению, даже за такие деньги Сафонову не стоит переходить, если он не будет основным голкипером.