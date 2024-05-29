Провалы Дасаева, неудачи Черчесова: как вратари из России играли в Европе

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Ринат Дасаев, Станислав Черчесов

Вратарь сборной России Матвей Сафонов неожиданно для многих подписал контракт с парижским ПСЖ. Санкции не помешали одному из лучших клубов Европы выложить за 25-летнего голкипера €20 млн. NEWS.ru вспоминает о других отечественных вратарях, выступавших в лучших европейских чемпионатах.

Кто стал первопроходцем

На протяжении практически всего советского периода отечественные футболисты не могли и мечтать о переходе в европейский клуб, однако в конце 1980-х ситуация изменилась.

Первым советским голкипером, оказавшимся за рубежом, в 1988 году стал спартаковец Ринат Дасаев. В испанскую «Севилью» он уезжал в качестве суперзвезды не только советского, но и мирового футбола: за плечами 31-летнего игрока был финал Евро-1988, шесть призов лучшему вратарю СССР, Международная федерация футбольной истории и статистики в том же 1988-м назвала его лучшим вратарем года в мире.

«Севилья» заплатила за Дасаева сумасшедшие по тем временам $2 млн, руководство и болельщики клуба рассчитывали, что советский вратарь сделает из середняка чемпиона Испании, но чуда не произошло. Дасаев очень тяжело адаптировался в новой стране, чередовал удачные матчи с провальными, но «Севилья» тем не менее завоевала путевку на Кубок УЕФА.

Во втором сезоне вратаря стали мучить травмы, он потерял место в основе, а вскоре и вовсе принял решение завершить карьеру. При этом друзья посоветовали ему остаться жить в Испании, так как на родине в тот момент было очень неспокойно.

«Если бы друзья тогда не отговорили возвращаться, я бы, возможно, еще два-три годика в России попылил. А так — контракт закончился, мне 35. И здесь не сыграю, и туда не поехать», — вспоминал Дасаев в интервью Sports.

Фото: IMAGO/HORSTMUELLER GmbH/Global Look Pres Ринат Дасаев, 1988 год

Кто выступал в АПЛ

Через пять лет после Дасаева покорять заграницу поехал Дмитрий Харин. В 1988-м в составе советской сборной голкипер выиграл Олимпиаду в Сеуле, в 1991-м вместе с ЦСКА выиграл последний чемпионат СССР, а затем пофеерил с армейцами в еврокубках. На российского вратаря положил глаз лондонский «Челси», и в 1993-м он переехал в Англию за 400 тыс. фунтов стерлингов.

До прихода в клуб Романа Абрамовича оставалось 10 лет, на тот момент «Челси» не хватал звезд с неба и был середняком АПЛ. Харин же быстро завоевал место основного голкипера синих и находился в таком статусе три сезона. В топовом чемпионате Харин провел 118 матчей. Их могло бы быть больше, но стать настоящей легендой «Челси» россиянину помешали травмы, команду игрок покинул в 1999-м. Тем не менее он выиграл с «Челси» Кубок английской лиги и Кубок страны, а также Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

При Харине в «Челси» дебютировал Джон Терри, который впоследствии стал легендой клуба и всего английского футбола. Россиянин взял над 17-летним защитником шефство и лично объяснял тому тонкости игры.

«Как разрушитель Терри был великолепен уже тогда, в 17. Но у него не было ни подыгрыша, ни паса, он не мог читать игру. Сейчас он все это умеет, и мне очень приятно слышать, что какую-то лепту внес и я», — рассказывал Харин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Фото: Ian Hodgson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джон Терри

Где играл Черчесов

Еще одним советско-российским вратарем в топовом европейском чемпионате стал Станислав Черчесов. На момент перехода в дрезденское «Динамо» в 1993-м голкипер выиграл со «Спартаком» два чемпионата России и одно первенство СССР, а также трижды признавался лучшим игроком страны в своем амплуа. На переезд 29-летний голкипер решился во многом благодаря тому, что в Германии ему предложили существенное повышение зарплаты.

Старт карьеры в Дрездене у Черчесова сложился непросто: он пропустил три мяча в первом же матче с лейпцигским «Локомотивом», затем четыре и пять от «Боруссии» и «Баварии» соответственно. После этого россиянин какое-то время просидел на скамейке запасных, но нашел в себе силы триумфально вернуться. Вторую половину сезона Черчесов провел в основе, помог своей команде сохранить прописку в Бундеслиге, а болельщики «Динамо» признали его лучшим игроком сезона.

Второй сезон сложился для Черчесова не столь удачно: он много пропускал, часто допускал нелепые ошибки, а «Динамо» по итогам сезона вылетело из Бундеслиги. Россиянин вернулся в «Спартак», но опыт в Германии впоследствии оценивал положительно.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Станислав Черчесов

Кто еще из россиян играл в Германии

Совсем недавно в Бундеслиге оказался российский голкипер Андрей Лунев. Летом 2021-го вратарь вышел из зоны комфорта, не продлил контракт с «Зенитом» и решил попытать счастья в Европе. Подписать россиянина на правах свободного агента решил «Байер», который пригласил Лунева в качестве дублера для капитана команды Лукаша Градетцки.

Выиграть конкуренцию у финского вратаря россиянину не удалось, за два года в «Байере» он принял участие лишь в трех официальных матчах. Два из них пришлись на Бундеслигу, в этих встречах россиян пропустил три мяча. В 2023-м Лунев покинул «Байер» и теперь выступает за азербайджанский «Карабах».

Кто из россиян играл в Италии и Испании

Руслан Нигматуллин в 2001 году находился на пике карьеры. Он был основным голкипером сборной России, и его только что признали лучшим вратарем страны. Отъезд в Европу был логичным решением, россиянин выбрал итальянскую «Верону», но карьера там у него категорически не сложилась. Нигматуллин провел всего один матч в серии А, а свое отсутствие на поле позже объяснял тем, что главный тренер за деньги ставил в состав других вратарей. Спустя год вратарь вернулся в Россию.

Фото: Alexander Bundin/Russian Look/Global Look Press Руслан Нигматуллин

«Тот год, что я провёл в „Вероне“, стал для меня личной трагедией. Италия — это был большой стресс: я просыпался в ужасном настроении и весь день проводил с кислой миной. На этом фоне у меня появились проблемы со здоровьем, стали мучить головные боли — все это отчасти привело к тому, что я закончил карьеру в 31 год», — рассказывал Нигматуллин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Был российский вратарь и в испанском чемпионате, хотя сейчас многие поклонники футбола не помнят его имени. Голкипер ЦСКА Евгений Плотников в 1996 году подписал контракт с «Альбасете», но закрепиться в команде ему так и не удалось. В Ла Лиге он провел лишь один матч, в 1998-м вратарь вернулся в Россию.

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