«Только основным»: Кавазашвили дал ценный совет Сафонову насчет «ПСЖ» Ветеран «Спартака» Кавазашвили: вратарю Сафонову не стоит идти в запас «ПСЖ»

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с NEWS.ru заметил, что вратарю Матвею Сафонову не стоит идти в запас футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»). По словам экс-футболиста, такой спортсмен может быть только основным голкипером, а не резервным.

Такой вратарь как Сафонов, первый вратарь страны, не должен, даже не взирая на название футбольного клуба, идти вторым. Ни в коем случае. Если он даст согласие на переход, нужно прописать в контракте, что он основной голкипер, а не резервный. Только основным вратарем! — пояснил Кавазашвили.

Ветеран «Спартака» уточнил, что «ПСЖ» приглашает вратаря за €20 млн. По его словам, даже за такие деньги Сафонову не стоит переходить, если он не будет основным голкипером. Кавазашвили заявил, что подобное решение будет настоящей глупостью.

Сафонов постоянно играет в основном составе «Краснодара», играет в основе сборной России и вдруг он идет, да, в очень богатый клуб «ПСЖ», и идет на вторых ролях. Это настоящая глупость, если руководство «Краснодара» или лично сам Сафонов даст согласие на такие условия, — заключил экс-футболист.

Кавазашвили ранее призвал нового тренера «Спартака» Деяна Станковича убрать всех легионеров из команды. По его словам, они занимают места талантливых спортсменов. Экс-футболист добавил, что ни один ветеран «Спартака» не отнесется плохо к подобному решению.