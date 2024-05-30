Заключающий контракт на €20 млн Сафонов задолжал ФНС SHOT: вратарь сборной РФ Сафонов должен заплатить налоговой 12 тысяч рублей

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в 12 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что при этом футболист собирается заключить контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» на сумму €20 млн.

Авторы канала пишут, что в прошлом году спортсмен зарегистрировал ИП, в качестве основного вида деятельности которого указал услуги парикмахерских и салонов красоты. Сам Сафонов продолжал заниматься спортивной деятельностью и пропустил задолженность. Отмечается также, что вратарь уже готовится стать игроком «ПСЖ», по некоторым данным, он подпишет контракт с французским футбольным клубом до 2029 года.

Ранее экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что российскому вратарю Матвею Сафонову не стоит идти в запас футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», так как он является лучшим голкипером страны и регулярно выступает за «Краснодар». По его мнению, такой спортсмен может быть только игроком основного состава, а не резервистом. Как считает Кавазашвили, если Сафонов перейдет во французский клуб на подобных условиях, это будет настоящей глупостью с его стороны.