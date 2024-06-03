Мбаппе официально стал игроком «Реала» Руководство мадридского «Реала» объявило о переходе в клуб Килиана Мбаппе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе достиг соглашения о трансфере в мадридский «Реал», говорится на официальном сайте футбольного клуба. Контракт с игроком рассчитан до 2029 года.

Нашу команду усиливает эффектный нападающий, капитан сборной Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году. <...> На чемпионате мира 2022 года в Катаре Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» <...> а после хет-трика в финале стал лучшим бомбардиром в истории финалов чемпионата мира, — говорится в заявлении.

Как уточнили в «Реале», нападающий в свои 25 лет провел свой самый результативный сезон за «Пари Сен-Жермен», отличившись 44 голами. Мбаппе также в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром французской лиги.

Сам спортсмен ранее в соцсетях объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. Мбаппе решил не продлевать контракт с командой. Как подчеркнул футболист, его «приключение» во Франции подошло к концу. 25-летний нападающий играл за ПСЖ с лета 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом страны.

В феврале газета Marca уже писала, что Мбаппе покинет команду и перейдет в испанский «Реал», а контракт якобы уже был подписан. При этом спортсмен будет выступать за «сливочных» до сезона-2028/29, добавляли журналисты. Однако официально эта информация на тот момент так и не подтвердилась.