Baza: российскому футболисту запретили вылетать во Францию Baza: вратарю сборной РФ Сафонову запретили выезд из-за долгов по алиментам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Матвей Сафонов

Telegram-канал Baza сообщает, что трансфер вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» оказался под срывом, игроку запрещен выезд из страны. По его данным, футболист задолжал бывшей жене алиментов на 60 млн рублей. Канал отмечает, что суд обязал Сафонова, который развелся с супругой в 2023 году, выплачивать четверть своих доходов. При этом его потенциальный контракт с ПСЖ оценивается в €20 млн.

Вместе с этим канал выяснил, что сейчас Сафонов находится за пределами России, он в Минске примет участие в матче против сборной Белоруссии. Канал пишет, что в случае возвращения в Россию выехать из страны он не сможет до снятия запрета.

Вместе с этим юрист бывшей жены Сафонова говорит, что футболист в конце мая сам подал заявление в полицию на экс-супругу, обвинив ее в краже 800 тысяч рублей с его карты в 2021 году, когда пара была вместе. Женщина утверждает, что деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочери. После этого в дом родителей Анастасии наведывались сотрудники уголовного розыска.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Матвей Сафонов имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 12 тысяч рублей. По информации канала, в прошлом году спортсмен зарегистрировал ИП, в качестве основного вида деятельности которого указал услуги парикмахерских и салонов красоты.