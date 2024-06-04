Скандал в российском футболе: воспитанник «Зенита» обвинил бывший клуб

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Игрок ФК «Зенит» Данил Круговой

Нынешний сезон РПЛ запомнится не только яркой интригой в борьбе за чемпионство, но и одним из самых скандальных трансферов последних лет. Воспитанник «Зенита» Данил Круговой еще зимой перешел в московский ЦСКА, но контракт с армейцами вступил в силу только 4 июня. В этот же день защитник дал скандальное интервью Sport24, в котором раскрыл обстоятельства перехода, а также высказал много нелицеприятных вещей в адрес руководства «Зенита». Подробнее о трансфере и том, что его сопровождало, — в материале NEWS.ru.

Когда Круговой перешел в ЦСКА

Армейцы объявили о подписании контракта с Круговым 17 января. На тот момент до окончания соглашения с «Зенитом» оставалось полгода. Для руководства сине-бело-голубых новость о трансфере стала сюрпризом, хотя по всем юридическим нормам он имел право вести переговоры с другими клубами. Последние полгода в «Зените» Круговой провел, выступая за дубль.

Футболист рассказал, что перед подписанием контракта с армейцами в течение 18 месяцев вел переговоры о продлении действующего соглашения с «Зенитом», однако они шли очень вяло, не дошло даже до обсуждения конкретных цифр. Защитник признался, что его не устраивало количество игрового времени, он рассчитывал на то, что в ЦСКА все будет иначе. Перед фактом же руководство «Зенита» он поставил на всякий случай, так как боялся, что клуб может сорвать переговоры. После этого у игрока состоялся неприятный разговор с президентом клуба Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком.

«После тренировки он (Медведев. — NEWS.ru) подозвал меня и Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас». Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно — Богданычу (Семаку. — NEWS.ru) и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке», — рассказал Круговой.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Данил Круговой в матче турнира «Кубок PARI Премьер» между ФК «Зенит» и ПФК «Нефтчи»

Что рассказал Круговой о внутренних процессах в «Зените»

Защитник признался, что после перехода в ЦСКА потерял в деньгах, однако считает, что игровая практика для него важнее. Он также рассказал, что и раньше предпринимал попытки уйти из «Зенита», в том числе в аренду, но Медведев его не отпускал из-за действующего лимита на легионеров. В то же время отношение к иностранцам в «Зените», по словам Кругового, особенное.

«Я не понимаю, почему в нынешних условиях „Зенит“ не хочет привлекать своих воспитанников. Зачем привозить сильных легионеров, если клуб все равно не играет в Лиге чемпионов?» — отметил Круговой.

Защитник также рассказал, что в «Зените» легионерам позволено больше, чем российским игрокам. Он привел в пример бразильца Вендела, который на 1–2 недели опаздывал на все сборы, платил штрафы и продолжал играть. Также Кругового возмутила ситуация, когда Семак сделал выбор в пользу его конкурента Дугласа Сантоса на первый матч сезона, несмотря на то, что россиянин прошел всю предсезонную подготовку, а бразилец пропустил почти все сборы из-за травмы.

Каковы шансы Кругового закрепиться в ЦСКА

Подбор исполнителей в ЦСКА объективно скромнее, чем в «Зените», это касается и оборонительной линии. В концовке сезона на левом фланге обороны у москвичей играли серб Милан Гайич, который является правшой, а также высокорослый Илья Агапов, который по основному профилю центральный защитник. «Так что, думаю, я пригожусь. Главное, чтобы была здоровая конкуренция», — отметил Круговой.

Не на руку Круговому может сыграть смена главного тренера у армейцев — 3 июня в отставку с этого поста был отправлен Владимир Федотов, с которым наверняка согласовывали кандидатуру Кругового. Имя его преемника пока не названо официально, но в ЦСКА уже объявили о принципиальной договоренности с сербом Марко Николичем, известным в России по работе с «Локомотивом» в сезоне-2020/21. Тогда «железнодорожники» взяли бронзу. Также можно сказать с большой долей уверенности, что конкуренцию защитнику в московской команде при любом тренере выиграть будет гораздо проще, чем в Санкт-Петербурге.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Данил Круговой (слева) в матче между командами «Локомотив» и «Зенит»

Чем известен Круговой

26-летний футболист родился в городе Гатчина Ленинградской области, в возрасте шести лет начал заниматься футболом в школе «Смена», которая поставляла кадры главной команде «Зенита». В 2015-м Круговой дорос до уровня молодежного состава сине-бело-голубых, но шанса проявить себя в главной команде не получил. Еще тогда зенитовцы не хотели отпускать перспективного игрока в другую команду и оставили его в «Зените-2».

В итоге Круговой дебютировал в футболе на высшем уровне в 2018 году в «Уфе», которая заплатила за него «Зениту» €130 тыс. Данил провел очень яркий сезон, и уже через год «Зенит» выкупил воспитанника обратно за €2 млн. Таким образом, клубу из Башкирии за 12 месяцев лишь на одном трансфере удалось заработать €1,87 млн!

Следующие пять лет Круговой провел в родной команде, но железным игроком стартового состава так и не стал. Фланговый защитник, обладающий отличной скоростью, хорошей передачей и плотным ударом, чередовал появления на поле с первых минут с выходами на замену. В первой половине нынешнего сезона он провел лишь три полных матча. Еще в двух его меняли по ходу игры, а в семи он сам выходил на замену. Часто Круговому отводили на поле по 5–10 минут.

После «ссылки» в «Зенит-2» круговой провел девять матчей во Втором дивизионе, в которых отметился двумя голевыми передачами и одним голом. Забитый мяч в ворота петербургского «Динамо» получился сумасшедшим: Круговой слету пробил из-за пределов штрафной после подачи с углового. Мяч по красивой траектории влетел в угол.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Игрок ФК «Зенит» Данил Круговой

Как Круговой играл за сборную России

Защитника вызывали в юношеские сборные России начиная с 17 лет. Он принимал участие в юношеских Евро и чемпионате мира, вызывался в молодежную сборную. В составе национальной команды футболист провел лишь один матч. Осенью 2022 года Круговой вышел в стартовом составе на товарищескую игру против Киргизии (2:1). Защитник отыграл первый тайм, после чего вместе со всеми остальными партнерами по старту, кроме вратаря Сафонова, был заменен в перерыве.

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