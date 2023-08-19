От героя до «предателя»: где и как живет Исинбаева после ухода из спорта Двукратная олимпийская чемпионка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры 19 августа 2016 года

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Елена Исинбаева

19 августа 2016 года Елена Исинбаева сообщила о завершении карьеры. Она сделала это заявление в Рио-де-Жанейро, где тогда проходили Олимпийские игры. NEWS.ru рассказывает, чем занимается, где живет двукратная олимпийская чемпионка после ухода из профессионального спорта и как изменилось к ней отношение части россиян после слов о воинских званиях, полученных на родине.

Как Исинбаева объявила о завершении карьеры

Елена Исинбаева сообщила, что больше не будет выступать на международных соревнованиях, во время пресс-конференции на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Я прощаюсь с дорожкой, сектором, шестами, гимном в свою честь. Но я безумно счастлива, что реализовала себя. Завоевала все возможные титулы, доверие и любовь. Это верх мечтаний. После этой пресс-конференции вы меня все можете считать завершившей карьеру спортсменкой», — сказала тогда Исинбаева.

На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро ее не допустили из-за допингового скандала с российскими легкоатлетами (туда поехала только Дарья Клишина, проживавшая и проходившая допинг-контроль в США), и это повлияло на решение Елены завершить спортивную карьеру.

«Я никогда не соглашусь с недопуском на Олимпиаду и никогда не прощу», — говорила тогда олимпийская чемпионка. Но потом она изменила мнение и заявила, что прощает членов IAAF за «их несправедливость».

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Елена Исинбаева на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, посвященной завершению карьеры спортсменки

Какую должность Исинбаева заняла в РУСАДА

После завершения карьеры Елена Исинбаева стала главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спустя год, в 2017-м, ее переизбрали на этот пост. Но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позже потребовало, чтобы бывшая прыгунья с шестом покинула должность.

Когда Исинбаеву приняли в МОК

Сразу после завершения карьеры, 21 августа 2016 года, Исинбаеву избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), за нее проголосовали 45 из 70 выборщиков. Должность, которую заняла россиянка, является временной, срок — восемь лет. В 2024 году Исинбаева перестанет быть действующим членом МОК и получит номинальное звание почетного члена МОК.

В комитет Исинбаева приходила с намерением бороться за права российских спортсменов, однако ничего не смогла сделать против массовых отстранений и дисквалификаций. В феврале 2018 года Елена ушла в декрет в связи с рождением второго ребенка. В августе 2021-го она баллотировалась на пост главы комиссии МОК, но проиграла выборы.

В каких телешоу Исинбаева была жюри

В первые годы после завершения карьеры Исинбаева была членом жюри в телепередачах КВН, «Минута славы», «Без страховки» и «Ледниковый период».

В 2020 году бывшая спортсменка вызвала недовольство поклонников фигуриста Ильи Авербуха. Они потребовали убрать Елену Исинбаеву из жюри организованного им телешоу «Ледниковый период». Телезрители посчитали, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не умела объяснить свое судейское решение.

Пользователи Сети писали, что член жюри не должен говорить «на уровне детского сада». По их мнению, Исинбаева «только все портит» и «откровенно занижает оценки хорошим парам».

Авербух отказался менять Исинбаеву в жюри и удивился тому, что люди требуют сразу убрать кого-то, если мнение этого человека не совпадает с их собственным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru На телешоу «Ледниковый период»

Когда Исинбаева родила детей

За полтора года до завершения карьеры, в декабре 2014-го, Исинбаева вышла замуж за члена сборной России по метанию копья Никиту Петинова, от которого в июне того же года родила дочь Еву. Второй ребенок, сын Добрыня, появился на свет 14 февраля 2018 года в Монако.

Дочь Исинбаевой занимается теннисом и участвует в турнирах в Испании в своей возрастной категории.

Как Исинбаева связана с ВС РФ

За год до завершения карьеры, в 2015 году, Исинбаевой присвоили воинское звание майора, погоны ей вручал лично министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда же спортсменка подписала с Минобороны пятилетний контракт: ее назначили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА.

Когда Исинбаева поддерживала Путина

В 2017 году Исинбаева присоединилась к созданному хоккеистом Александром Овечкиным движению Putin Team, а в 2020-м была включена президентом России в рабочую группу из 75 человек по подготовке поправок в Конституцию. На одном из заседаний легкоатлетка заявила: «Конституция России — очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного».

Фото: РИА Новости Елена Исинбаева на заседании Совета Федерации РФ

Какой бизнес у Исинбаевой

В 2021 году Исинбаева поступила в Школу бизнеса и международных компетенций МГИМО на программу «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование и коммуникации». По программе МОК Елена Исинбаева курирует строительство спортивных площадок в России и развитие студенческого спорта, о чем ежегодно отчитывается на конференциях.

Также двукратная олимпийская чемпионка официально зарегистрировала товарный знак «Исинбаева» и под этим брендом продает одежду, парфюмерию, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, продукты питания.

Какой скандал случился с Исинбаевой в 2023 году

В июле 2023 года испанское издание El Digital Sur выпустило статью об Исинбаевой. По информации газеты, бывшая спортсменка проживает на Тенерифе в «роскошном комплексе» на юге. Журналисты опубликовали несколько фотографий спортсменки в летней одежде. Отдельное внимание издание уделило двум фактам биографии легкоатлетки: ее воинскому званию майора и принадлежности к партии «Единая Россия».

Исинбаева ответила на это постом в соцсетях. Она заявила, что до 2018 года выступала за ЦСКА, была удостоена званий за спортивные достижения, но они носят номинальный характер, так как она «не состоит и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ».

После этого поста Исинбаева столкнулась с критикой в России, некоторые ее бывшие поклонники назвали ее предательницей, депутаты Госдумы потребовали лишить спортсменку воинских званий. В Дагестане заявили о намерении переименовать стадион ее имени. Глава республики Сергей Меликов сказал, что именем Исинбаевой «лучше назвать спортивный зал в Испании, которую она предпочла России».

В Олимпийском комитете России (ОКР), членом исполкома которого является Исинбаева, заявили, что не видели легкоатлетку уже два года.

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