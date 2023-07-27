Сестра Исинбаевой впервые отреагировала на скандал из-за воинского звания Сестра Исинбаевой Инна на фоне скандала со званием заявила о невероятном таланте спортсменки

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Инна и Елена Исинбаевы

Инна Исинбаева, сестра олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отреагировала на скандал из-за воинского звания. Она также назвала причины успеха Елены в профессиональном спорте.

«Феномен Лены заключается в том, что она — невероятно талантливый человек», — сказала Инна Исинбаева.

Она добавила, что не хотела бы затрагивать тему скандала вокруг сестры.

Ранее Исинбаева опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте», сообщив о том, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России и не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт. Исинбаева подчеркнула, что с 2016 года является членом МОК, а ее звание майора Вооруженных сил России является номинальным.

Глава Олимпийского комитета России Станилав Поздняков заявил, что Елена Исинбаевой давно дистанцировалась от ОКР, ее не видели в организации уже два года.

При этом в Кремле призвали не забывать о заслугах спортсменки. В ответ на жесткую реакцию общественности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Исинбаева никого не критиковала и «совершено не важно, где она живет».