Исинбаева отрицает связь с ВС РФ: фото легкоатлетки в военной форме Рекордсменка в прыжках с шестом ответила на публикацию испанского издания

Фото: cska.ru

Двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год

Елена Исинбаева ответила на публикацию испанского издания El Digital Sur, в которой утверждалось, что спортсменка живет на Тенерифе, имеет звание майора в Вооруженных силах России и влияет на политические решения в родной стране. Двукратная олимпийская чемпионка отреагировала на это большим постом в соцсетях.

«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — написала Исинбаева.

Легкоатлетка добавила, что ее призвание — спорт, поэтому она продолжит работать в Международном Олимпийском комитете. Она также назвала фото, опубликованные в статье испанской газеты, старыми.

«Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые „готовы бросить камень в меня сегодня“ лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство», — добавила спортсменка.

В 2015-м, за год до завершения спортивной карьеры Исинбаева получила воинское звание майора. Погоны вручал лично министр обороны России Сергей Шойгу. На церемонии легкоатлетка появилась в военной форме.

Фото Исинбаевой с министром обороны России Сергеем Шойгу — в галерее NEWS.ru.