Исинбаева продолжит работать в МОК Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО и контракта с Минобороны России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Елена Исинбаева

Комиссия Международного олимпийского комитета пришла к выводу о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сможет остаться членом организации. По мнению МОК, спортсменка не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО, передает РИА Новости.

Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине, — сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее Исинбаева опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост, где сообщила, что с сентября возобновит работу в МОК. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России, не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт, и с 2016 года она является членом МОК.

Также Исинбаева ответила на публикацию испанского издания El Digital Su, которое сообщило, что олимпийская чемпионка переехала на остров Тенерифе. По словам спортсменки, она является человеком мира, так как живет там, где работает.