В ОКР заявили, что уже два года не видели Исинбаеву Глава ОКР Поздняков: Исинбаеву не видели в организации уже два года

Фото: kremlin.ru

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаевой давно дистанцировалась от Олимпийского комитета России, ее не видели в организации уже два года, заявил глава ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит РИА Новости. При этом он отметил, что лишить спортсменку членства в исполкоме комитета невозможно.

Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы ее два года не видели, — сказал Поздняков.

Он также пояснил, что Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета и поэтому место в исполкоме ОКР ей гарантировано в соответствии с уставом МОК.

Ранее Исинбаева опубликовала в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее номинальных воинских званий в российской армии. Также она отметила, что никoгда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя человеком мира. Эта публикация вызвала волну критики сo стороны российской общественности и ряда официальных лиц.

При этом в Кремле призвали не забывать о заслугах спортсменки. В ответ на жесткую реакцию общественности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Исинбаева никого не критиковала и «совершено не важно, где она живет».