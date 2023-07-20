Песков призвал не забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах двухкратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой перед Россией, передает ТАСС. Так он отреагировал на жесткую реакцию со стороны общественности на слова спортсменки о том, что она продолжит работать в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Песков подчеркнул, что Исинбаева никого не критиковала и «совершено не важно, где она живет».

Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать, — сказал Песков.

Ранее Исинбаева опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте», сообщив о том, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России и не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт. Исинбаева подчеркнула, что с 2016 года является членом МОК.

Она также отметила, что до 2018 года выступала за ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер».

Также Исинбаева ответила на публикацию испанского издания El Digital Sur, которое сообщило, что олимпийская чемпионка переехала на остров Тенерифе. По словам спортсменки, она является человеком мира, так как живет там, где работает.