Имя Исинбаевой пропадет из названия стадиона в Дагестане Глава Дагестана поручил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой стадион переименуют в Махачкале. Соответствующее решение принял глава Дагестана Сергей Меликов, заявив в своем Telegram-канале, что спортсменка никогда не связывала свое прошлое и будущее с республикой.

Меликов добавил, что в частности стадион переименуют из-за последних заявлений Исинбаевой, сделанных «из-за кордона».

Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу, — написал глава республики.

Ранее Елена Исинбаева написала в своих социальных сетях пост на испанском языке. Спортсменка рассказала, что с сентября возобновит работу в МОК, а также напомнила о своих профессиональных заслугах. При этом некоторые поклонники обратили внимание, что олимпийская чемпионка ни слова не написала по-русски, за что осудили ее и назвали предательницей. Некоторые признались, что разочаровались в спортсменке.