«Никакой недооценки нет»: Анкалаев рассказал о своём поединке с Сантосом

Российский боец полутяжёлого веса UFC Магомед Анкалаев перед поединком с бразильцем Тьяго Сантосом в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил возможности своего соперника. Россиянин подчеркнул, что ему предстоит встреча с высококлассным бойцом.

Фаворит — это мнение людей. Мы готовились не жалея сил и постоянно работаем над собой. Есть мечты, есть цели, поэтому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы одолеть Сантоса. Мы знаем, что соперник серьёзный. Никакой недооценки нет. Я его оцениваю как высококлассного бойца, — сказал Анкалаев.

Также он подтвердил слова Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова о том, что его соперник будет очень опасен в стартовом раунде.

Да, они правы. Мы с тренером также исходим из этого момента. Сантос размашисто бьёт. Он большой и мощный. Буду слушать свой угол, — резюмировал Магомед.

На счету 29-летнего россиянина 25 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. У 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений.

В последнем поединке Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Бой Анкалаева и Сантоса состоится 13 марта на турнире UFC Fight Night 203.