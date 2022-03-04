Вагабов рассказал, чего нужно опасаться Анкалаеву в бою с Сантосом

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru дал совет своему соотечественнику Магомеду Анкалаеву, которому предстоит поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Тьяго Сантосом. По мнению Вагабова, Анкалаеву стоит быть особо внимательным к сопернику в первом раунде.

С Сантосом нельзя шутить в первом раунде. У него тяжёлые кости, и он сам большой. Анкалаев и сам большой мастер. Он знает, что нужно делать. Магомед – пластичный и мягкий боец. Ударить тоже может, но зачем рисковать? Ему это не нужно в поединке с Сантосом. Сантос сам может попасть. Ждём победы от Анкалаева в любом случае, – сказал Вагабов.

Также боец добавил, что надеется и верит в то, что Анкалаев станет чемпионом UFC. На счету 29-летнего россиянина 25 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. У 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений.

В последнем поединке Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Бой Анкалаева и Сантоса состоится 13 марта на турнире UFC Fight Night 203.