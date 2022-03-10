Штырков дал совет Анкалаеву перед поединком с Сантосом

Бывший боец лиги ACA Иван Штырков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что 29-летний россиянин Магомед Анкалаев является фаворитом в поединке с Тьяго Сантосом. По мнению Уральского Халка, бразильский ветеран будет очень опасен в первом раунде. Поединок состоится 13 марта на турнире UFC Fight Night 203.

Анкалаев будет фаворитом в этом поединке. Единственное, я бы не советовал Магомеду сближаться, лезть в зарубу, тем более делать это в первых раундах. У бразильца тяжёлый удар, он взрывной боец. Анкалаеву было бы неплохо повозить его в борьбе, чтобы у Сантоса закислились мышцы, а затем разобрать его на дистанции, — сказал Штырков.

По его словам, по техническим аспектам и функционалу Анкалаев находится на высшем уровне. Однако и Сантос не подарок, хотя уже и не в тех кондициях, когда был в титульной гонке. В любом случае, он будет опасен в первых раундах.

В последнем поединке Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Россиянин идёт на серии из семи побед подряд. Всего у Анкалаева 16 побед и одно поражение. 38-летний бразилец одержал в ММА 22 победы и потерпел девять поражений.