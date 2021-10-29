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Единоборства

Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей

21:49, 30 октября 2021
Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей Магомед Анкалаев Фото: ankalaev_magomed/instagram.com
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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Бой прошёл всю дистанцию, и победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) одержал Анкалаев.

Для 29-летнего россиянина эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при одном поражении. Волкан Оздемир потерпел шестое поражение при 17 победах.

Ранее россиянин Зубайра Тухугов победил бразильца Рикардо Рамоса на UFC 267. Турнир проходит в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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