Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей

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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Бой прошёл всю дистанцию, и победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) одержал Анкалаев.

Для 29-летнего россиянина эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при одном поражении. Волкан Оздемир потерпел шестое поражение при 17 победах.

Ранее россиянин Зубайра Тухугов победил бразильца Рикардо Рамоса на UFC 267. Турнир проходит в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.