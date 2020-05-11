Исполком WADA обсудит вопрос по базе данных московской лаборатории

https://static.news.ru/photo/e6405c3e-938c-11ea-afc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 15 мая обсудит дело о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора Российского антидорпингового агентства (РУСАДА) Маргариту Пахноцкую. Она отметила, что не знает, чего ждать от предстоящего заседания исполкома.

Действительно, в повестке заседания, которое пройдет 15 мая, есть вопрос по базе LIMS. Но более подробно вам сейчас вряд ли кто-то что-то скажет, — цитирует её агентство.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Как писал NEWS.ru, отдел расследований WADA выявил манипуляции с данными допинг-проб 145 из 298 российских спортсменов. Расследование завершено.