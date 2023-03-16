Губерниев защитил спортсменов, выступающих под нейтральным флагом Губерниев считает, что российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нейтральные олимпийские флаги

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru одобрил выступление российских спортсменов под нейтральным флагом. По его мнению, депутаты, критикующие эту инициативу, пытаются набрать «политические очки».

Выступать в нейтральном статусе — это нормально. Политикам можно напомнить, если они вдруг забыли: мы три последние Олимпиады выступали в нейтральном статусе. И президент России награждал спортсменов, выступавших в нейтральном статусе, — сказал Губерниев.

Спортивный комментатор уточнил, что не бывает «недружественных» спортсменов. Он уточнил, что если спортсменам представляется возможность выступать, то нужно принять это предложение, не обращая внимание на статус. С политиками же и депутатами, которые выступают против участия под нейтральным флагом, нужно «разговаривать, применяя серьезную фактологию».

И когда ты их припираешь к стенке фактами, начинают сразу: «Ой, нас не так поняли». Таких горячих голов очень много, которые стараются бежать впереди паровоза, собирая политические очки, так сказать, — сказал Губерниев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что участие в Олимпийских играх возможно для российских спортсменов только под флагом своей страны.