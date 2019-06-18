Дочь пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки Надежда выиграла свои первые соревнования по фигурному катанию. Четырёхлетняя спортсменка завоевала главный приз юношеских состязаний в разряде «Новичок».
Об этом Навка написала на своей странице в
Первое в нашей жизни 1-е место!!! — подписала снимок дочери с призом олимпийская чемпионка.
Юную спортсменку с успехом уже поздравили фигуристы Илья Авербух и Анна Семенович.
Ранее News.ru сообщал, что Навка опубликовала фото семейного отдыха. На снимке её супруг Дмитрий Песков катает четырёхлетнюю дочь Надю на сигвее. Такой вид отдыха олимпийская чемпионка назвала «папиным аттракционом».