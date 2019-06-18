Фото: PK connection/Russian Look/Global Look Press

Заместитель генерального директора Российского футбольного союза Александр Зорков сообщил, что газон на стадионе «Динамо» получил повреждения после концерта группы Kiss. По его словам, поле немного подпортилось.

Он отметил, что ещё не встречался с представителями Премьер-лиги и не знает их мнения на этот счёт. Пятачок, где была сцена, претерпел изменения. Но в «Динамо» гарантируют, что к началу...