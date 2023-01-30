Чемпион мира по фристайлу погиб под лавиной в Японии Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в Японии

Фото: Christian Bruna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кайл Смейн

Американский фристайлист Кайл Смейн погиб в горах Японии, сообщает The Sun. Причиной послужил сход лавины. 31-летний спортсмен находился на высоте 2469 метров на склонах горнолыжного курорта Хакуба.

Вместе с ним также погиб австрийский лыжник, чье имя не называется. Еще три человека, попавших под лавину, смогли благополучно спуститься с горы.

Смейн — чемпион мира 2015 года в хафпайпе. Турнир проходил в австрийском Крайшберге.

26 января известный екатеринбургский бейсджампер Николай Иваненко погиб при прыжке с горы в Дубае, о чем рассказала его супруга Анастасия. По ее словам, во время совершения трюка в горах был сильный ветер. Перед Николаем прыгал его друг, и его мотало в воздухе на 50 метров.

За 13 дней до этого в ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Автокатастрофа произошла в Карелии. Салямова в 2015 году стала серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки. Она была первой российской спортсменкой, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.