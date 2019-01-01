Бывший игрок «Челси» перешёл во французский «Генгам»

https://news.ru/storage/news/83a2d5600e15f37c9bdaf763f3bb659f/cc2e5565-a6d2-48b3-81ca-da81878fe537_850.jpg Panoramic/Global Look Press

Защитник Папи Джилободжи перешёл в «Генгам». Руководство клуба рассчитывает на помощь сенегальца в борьбе за сохранение прописки в Лиге 1.

30-летний футболист подписал краткосрочный контракт. В текущем сезоне спортсмену пока не удалось выйти на поле — «Сандерленд» расторг с ним соглашение из-за опоздания на тренировку на 72 дня, пишет «Спорт-Экспресс».

Джилободжи выступал за такие клубы, как «Челси», «Вердер» и «Нант».

Ранее News.ru сообщал о рекордных доходах лондонских «пенсионеров» в сезоне 2017/2018. «Челси» заработал €487 млн, впервые преодолев отметку в £400 млн.