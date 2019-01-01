USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,762.23 $
МОСКВА-5°C12:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Бывший игрок «Челси» перешёл во французский «Генгам»

Panoramic/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Защитник Папи Джилободжи перешёл в «Генгам». Руководство клуба рассчитывает на помощь сенегальца в борьбе за сохранение прописки в Лиге 1.

30-летний футболист подписал краткосрочный контракт. В текущем сезоне спортсмену пока не удалось выйти на поле — «Сандерленд» расторг с ним соглашение из-за опоздания на тренировку на 72 дня, пишет «Спорт-Экспресс».

Джилободжи выступал за такие клубы, как «Челси», «Вердер» и «Нант».

Ранее News.ru сообщал о рекордных доходах лондонских «пенсионеров» в сезоне 2017/2018. «Челси» заработал €487 млн, впервые преодолев отметку в £400 млн.


#футбол #челси #трансфер
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
спорт 11:25, 1 января 2019
«Челси» похвастался финансовыми рекордами
спорт 18:59, 31 декабря 2018
Умер легендарный игрок футбольного клуба «Ливерпуль»
спорт 18:52, 31 декабря 2018
Буффон исключил возможность возвращения в сборную
спорт 13:52, 23 ноября 2018
Весалайнен перешёл из «Виннипега» в «Йокерит»
Лента новостей
наука 11:57
Минувший год стал рекордным по числу спутников на орбите
происшествия 11:56
Скорая помощь попала в ДТП в Екатеринбурге
происшествия 11:55
Люди погибли при пожаре в частном доме в Тверской области
в мире 11:55
РФ фиксирует массовые нарушения перемирия в Сирии
в мире 11:47
Военные США заявили о готовности разбомбить Нью-Йорк
Другие новости
спорт 11:25
«Челси» похвастался финансовыми рекордами
спорт 10:52
Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае
спорт 10:28
Возвращение Туктамышевой и «дуэль» Загитовой с Медведевой
Чем запомнился 2018 год в фигурном катании
спорт 09:45
Молодые хоккеисты России сыграют со Словакией в Канаде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top