Звезда «Сватов» посмеялась над взрывом Крымского моста Звезда сериала «Сваты» актриса Кошмал посмеялась над ЧП на Крымском мосту

Фото: Соцсети

Анна Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в сериале «Сваты», посмеялась над взрывом на Крымском мосту. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка опубликовала скриншот переписки с другом, который назвал произошедшее подарком.

Вот тебе подарок на съемочный день, — написал знакомый Кошмал, на что в ответ она отправила смеющийся эмодзи.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом. В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.

Ситуацию прокомментировал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он сказал, что ответ на подрыв Крымского моста должен быть жестким, но не обязательно «в лоб». По его словам, если подтвердится «украинский след», то последствия окажутся «неотвратимыми».