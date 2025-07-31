Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении Юрист Русяев: камчатцы могут попросить у властей выплаты после землетрясения

Жители Камчатки могут обратиться в органы власти за компенсацией ущерба дому или квартире при землетрясении, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, к заявлению необходимо приложить документы о праве собственности и заключение осмотревшей объект комиссии.

Гражданам, чьи дома или квартиры повреждены в результате землетрясения [на Камчатке], необходимо обратиться в местные органы власти с заявлением о причиненном ущербе. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право собственности, а также заключение комиссии, проводившей осмотр объекта. При подтверждении ущерба и признании имущества утраченным или частично пригодным для проживания, возможно предоставление единовременной выплаты, сертификата на приобретение нового жилья либо проведение капитального ремонта за счет средств бюджета, — сказал Русяев.

Он добавил, что в случае отказа в выплате или необоснованного занижения суммы компенсации гражданин вправе обжаловать решение в административном порядке. По словам юриста, также можно обратиться в суд, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса России о возмещении вреда и общие принципы защиты прав граждан в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло в среду, 30 июля. Очевидцы рассказали, что катаклизм был не только сильным, но и долгим. По их словам, это нехарактерно для полуострова. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.