Путешествующую автостопом с грудничком мать хотят признать недееспособной Путешествующую автостопом с грудничком жительницу Новосибирска хотят признать недееспособной

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Родственники матери-одиночки из Новосибирской области, отправившейся автостопом в Самару с грудным ребенком, хотят признать ее недееспособной, сообщает «Сиб.фм». Они направили заявление в суд, после чего намерены забрать ребенка на воспитание себе. Женщина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов: не нее поступали жалобы о том, что она не занимается воспитанием ребенка и не посещает врачей, несмотря на психические отклонения.

Мы еще осенью обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьей, — сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

Женщину с пятимесячным ребенком на заправке под Самарой заметила местная жительница в начале января. При этом мать пыталась напоить грудничка энергетиком. Свидетельница произошедшего обратилась в полицию, а позже написала пост в социальных сетях. Только после огласки путешественницу поместили в центр помощи «Ты не одна».

Сейчас жизни и здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает, их поместили в разные стационары. Суд начнет рассматривать дело о признании матери грудничка недееспособной в январе 2023 года.

В Новосибирске женщина вступилась за трехлетнего ребенка, которого ударил отец возле торгового центра. Свидетельница произошедшего записала все на видео и вызвала полицию. Отец девочки после приезда правоохранителей продолжил утверждать, что имеет право воспитывать своего ребенка, как посчитает нужным.