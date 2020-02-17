https://static.news.ru/photo/b04ee59a-5184-11ea-9cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно опросу исследовательской компании Ipsos, жители восьми стран мира готовы чаще мыть руки и отказаться от поездок в инфицированные регионы, чтобы защититься от коронавируса.

В России от путешествий в заражённые страны готовы отказаться 67% респондентов, в США — 63%, в Японии — 58%.

В России чаще мыть руки готовы 66% опрошенных, в Канаде — 69% и в Германии — 58%.

52% респондентов в РФ готовы избегать больших скоплений людей, в Японии на такой шаг готовы пойти 69%, в Канаде, Великобритании и Франции — меньше трети.

Как ранее писал NEWS.ru, путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, как влияют новости о вспышках инфекций в разных странах на их планы. Исследование провели среди 1500 пользователей.