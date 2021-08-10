Житель Приморья потребовал в банке один млн рублей, угрожая взрывом

Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артёме один млн рублей, угрожая взрывным устройством. Правда, когда те отказались выполнить требование и вызвали охрану, злоумышленник покинул здание, сообщает «МВД Медиа».

Неизвестный, не скрывая своего лица, вошёл в офис кредитно-финансовой организации. Угрожая сотрудникам банка взрывом, он потребовал выдать ему один миллион рублей, — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что когда сотрудники банка отказали мужчине, он вышел из здания и сел за руль припаркованного рядом с отделением банка авто, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На территории Артёмовского городского округа был объявлен план «Перехват». Через какое-то время злоумышленника задержали — им оказался 42-летний местный житель, ранее уже судимый за мошенничество.

Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет, — отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее следователи СКР по Краснодарскому краю завершили расследование в отношении бывшего майора ФСБ Александра Мрищука. Ему предъявлены обвинения в окончательной редакции по статьям о создании преступного сообщества, бандитизме, разбое, краже и превышении полномочий.