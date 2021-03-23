Бывшего офицера ФСБ обвинили в бандитизме и разбое

https://static.news.ru/photo/d129285c-8bad-11eb-9101-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Следователи СКР по Краснодарскому краю завершили расследование в отношении бывшего майора ФСБ Александра Мрищука. Ему предъявлены обвинения в окончательной редакции по статьям о создании преступного сообщества, бандитизме, разбое, краже и превышении полномочий.

Мрищук виновным себя не признаёт. Он утверждает, что уголовное преследование инициировано разоблачёнными им контрабандистами.

Речь идёт о группе бизнесменов, попавшихся на незаконном ввозе в Россию бытовой электроники. В конце 2016 года оперативная группа, в которую входил Мрищук, провела обыск у одного из них и изъяла контрабанду. При этом в качестве представителей общественности были привлечены участники частной военной компании «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК «ЕНОТ корп.»), организатором которой считают Мрищука.

В 2019 году контрабандисты были приговорены к штрафам за неуплату таможенных платежей. В ответ они заявили в полицию о краже у них техники, не внесённой в протокол в 2016 году, а также денег. Это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника управления ФСБ России по Тюменской области Алексея Короткова приговорили к 24 годам колонии по обвинению в убийствах в составе так называемой банды чекистов. Преступная группа действовала на Урале в течение восьми лет. Злоумышленники пытались взять под свой контроль коммерсантов, занимавшихся нелегальным обналичиванием средств и их выводом за пределы РФ. Тех, кто отказывался им подчиняться, они убивали.