Заслуженный учитель России поддержал отказ от Болонской системы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров поддержал инициативу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, предложившего отказаться от Болонской системы образования в пользу отечественной. Как заявил Снегуров в разговоре с NEWS.ru, недостатки Болонской системы, и прежде всего характерная для неё узкая специализация, стали очевидны в ходе критики ЕГЭ, однако избавляться от этой системы не спешат.

По его словам, недостатками Болонской системы являются унификация и создание стратегических планов на основе рейтингов, а также система бакалавриата и магистратуры, нацеленная на признание российских документов об образовании на международном уровне, но не вполне понятная многим педагогам. К ней примыкает и давно критикуемая многими схема ЕГЭ.

Мы запутались сами в том, что несёт очередная ступень, зачем она выделяется, — подчеркнул Снегуров.

К преимуществам советской и российской системы образования он отнёс её фундаментальность, опору на глобальные научные открытия и классические образцы, обоснованность этой системы и взаимосвязь её элементов, а также большее соответствие психическому устройству человека и его личностным запросам. Также он отметил социальную ориентированность советской системы, которая не зависит от уровня доходов и позволяет задействовать в том числе социальные лифты для качественного образования жителей деревень и сёл.

Я всё-таки за фундаментальность, хотя это не означает, что я против какой-то конкретизации. Как раз система образования у нас и предполагала, что те, кто желает идти по пути получения профессии, могут и этот путь выбрать, — заявил Снегуров.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что России необходимо отказаться от Болонской системы образования в пользу отечественной и использовать «свой опыт» подготовки специалистов. По его словам, российских студентов и педагогов «выдавливают из западной научно-образовательной сферы», тогда как перемены в системе российского образования помогут им в этой ситуации, а также поднимут авторитет педагогов.